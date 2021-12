Vitória da Conquista sedia curso de açougue profissional

A chef Emanuele Nascimento, uma das responsáveis na formação e modernização da mão de obra com o curso Açougue Profissional, ministra o workshop em Vitória da Conquista, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, na FTC. No formato prático, o curso traz aulas de desossa e cortes bovino e suíno e, no teórico, a profissional aborda temas como mercado, legislação, raças, manejo, especificação e segurança no trabalho. A ideia é qualificar os profissionais, modernizando a função do açougueiro que, tradicionalmente, há décadas, trabalha sem ter conhecimento sobre anatomia, raça e qualidade da carne.

De acordo com a chef, o curso vem despertando interesse não só de alunos que querem atuar em açougues, mas de empresários do setor, professores e profissionais de cozinha. O investimento é de R$ 600, incluindo uniforme e material didático e prático. Alunos e ex-alunos da Estácio e FTC terão descontos de 20%. A inscrição é realizada no site www.emanuelenascimento.com.br .

Especializada em carnes, a chef Emanuele montou um programa focado na qualidade da carne e nas diferenças entre o açougue nacional e o internacional. Com seis turmas já concluídas, o curso vem capacitando profissionais para açougues e assadores. “O setor da carne é hoje o que mais emprega no país, tem evoluído bastante desde que o Brasil passou a se dedicar à bovinocultura de corte de qualidade. Segue em franco aquecimento com o desenvolvimento das boutiques de carne que trabalham com marcas prime”, informa Emanuele.

