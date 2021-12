Vitória da Conquista registrou alagamentos com a chuva da madrugada

Após a situação de emergência por estiagem decretada pelo Governo do Estado, Vitória da Conquista foi atingindo por um temporal que caiu nessa quinta-Feira (5) e na madrugada desta sexta-feira (6), provocando alagamentos em diversos pontos da cidade, como praças, ruas e locais privados. Dados do Serviço de Meteorologia dão conta de que cerca de 96 milímetros de chuva foram registrados no período, o que equivale a quase um mês de chuva no município baiano.

Outro dado, revelado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), aponta que somente na noite desta sexta o índice pluviométrico na cidade foi de 60mm.

Casos como o do estacionamento do escritório regional da Embasa, onde carros foram arrastados para o meio da rua por causa da enxurrada, foram registrados por câmeras dos moradores. Na Avenida São Geraldo, uma grande enxurrada arrastou um carro de passeio com pessoas dentro. Eles relataram, ainda, a ocorrência de raios e relâmpagos durante a noite.

