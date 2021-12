Vitória da Conquista recebe a 14ª edição do Festival de Inverno Bahia

Começa nesta sexta-feira (24), no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista, a 14ª edição do Festival de Inverno Bahia. O evento, que prossegue até domingo (26), contará na sua grade musical atrações como a dupla Anavitória, os cantores Luan Santana, Lulu Santos, Fábio Júnior, Paulo Miklos e Pitty e as bandas Biquini Cavadão, Capital Inicial e Roupa Nova. A abertura dos portões será às 19h, na sexta e no sábado, e às 18h, no domingo.

Este ano,de acordo com os organizadores, o festival teve diversos ambientes repaginados, a exemplo o palco, que foi reposicionado e ganhou um novo layout. A estrutura, embora inovada, mantém a divisão semelhante a do ano passado: arena, dois camarotes (VIP e Open Prime), Palco do Forró e Arena do Rock. O público conta, ainda, com praça de alimentação, bares e food trucks espalhados por todo o parque.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento e, presencialmente, na loja oficial do evento (Boulevard Shopping); nas lojas Point do Ingresso (centro da cidade); na Central do Ingresso (Shopping Conquista Sul); e na Loja Taco (Av. Olívia Flores).

adblock ativo