Vitória da Conquista e Guanambi vão ganhar voos da Azul Linhas Aéreas

Voos para Vitória da Conquista e Guanambi, pela Azul Linhas Aéreas, deverão ser inaugurados no segundo semestre deste ano. A informação é do secretário estadual de Turismo, José Alvez, após reunião entre o governador Rui Costa e o presidente da companhia aérea, John Rodgerson. O encontro, que aconteceu na quinta-feira (5), na Governadoria, teve como objetivo discutir a criação de novas rotas e o reforço do turismo na Bahia com a criação de novas linhas aéreas.

O secretário José Alves apresentou a Azul Linhas aéreas o crescimento do turismo, destacando que a Bahia foi o Estado nordestino que tem mais embarque e desembarque de estrangeiros, sendo que Recife, que ficou em segundo lugar, possui a metade do número de passageiros embarcados. “A nossa meta é ampliar a malha dentro do Estado. Para isso, o nosso planejamento é fazer a interiorização, já que quem mais visita a Bahia são os próprios baianos. E a logística com os voos vai facilitar muito esse trânsito. Quem viaja por outros Estados ou para o exterior, também pode fazer conexões para conhecer o interior da Bahia”, afirmou.

O presidente da empresa, John Rodgerson, fala sobre a parceria com o Governo do Estado. “Nosso primeiro voo da Azul no Brasil foi para Salvador. Então, em 2018, estamos fazendo dez anos aqui. Estamos voando para dez cidades regionais e viemos conversar porque queremos atender ainda mais cidades na Bahia. Em Vitória da Conquista, a ideia é colocar um jato, com muito mais passageiros, para movimentar muito mais gente”.

O diretor de Expansão e Relações Institucionais da empresa, Ronaldo Veras, informou que a Azul vai plotar um avião com os motivos da Bahia. “Em função da nossa ótima parceria, queremos fazer uma homenagem junto à Secretaria do Turismo, para retribuir esse carinho que os baianos têm por nós. Esse avião vai circular pelo Brasil inteiro”, disse.

