Vice-prefeito assume cadeira de prefeito no município de Jequié

O vice-prefeito de Jequié, Hassan Andrade Iossef, assume interinamente o cargo de chefe do executivo municipal, em solenidade na Câmara Municipal, nesta quinta-feira, às 10h. Empresário do setor imobiliário e de vestuário, Hasan Iossef, 51 anos, ocupará a cadeira de prefeito pelos próximos 90 dias, período em que Sérgio Gameleira ficará afastado por conta de denúncia do Ministério Público do Estado (MP-BA).

A Câmara Municipal de Jequié aprovou, por maioria de votos, o recebimento de denúncia contra o prefeito Sérgio da Gameleira. O gestor é acusado pelo MP-BA de improbidade administrativa (ato ilegal cometido por agente público), por causar prejuízos de quase R$ 4,9 milhões na economia municipal. Dez vereadores votaram pelo recebimento da denúncia e seis foram contrários.

