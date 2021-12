Vereadores de Jaguaquara derrubam projeto que previa suspensão das férias de julho

Vereadores de Jaguaquara ligados ao prefeito Giuliano Martinelli derrubaram a proposta apresentada pelo presidente da Câmara Municipal, Raimundo Louzado, de cancelar o recesso parlamentar de julho deste ano. O projeto de resolução foi apreciado e votado na sessão virtual de quinta-feira (25). Foram dez votos pela manutenção das férias do meio de ano contra quatro votos dos que preferem manter o legislativo em pleno funcionamento, incluindo a realização das sessões.

Raimundo Louzado afirmou que "faltou bom senso" do poder legislativo e que não há motivos para justificar as férias de julho em um momento importante de se manter o debate em tornos de medidas fundamentais para o enfrentamento à Covid-19 no município. ”Estamos vivendo uma pandemia sem precedentes e agora, mais do que nunca, é que a Câmara precisa trabalhar para que a população possa ser ouvida”, disse.

adblock ativo