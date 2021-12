Vereadores de Caetanos se reúnem com gestores do Estado

O secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), Josias Gomes, e o chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Jeandro Ribeiro, receberam em audiência os vereadores Clóvis Abreu e Sandro Silveira, do município de Caetanos. A reunião foi pautada na destinação, pelo Estado, de um trator com implementos agrícolas para atender associação de pequenos agricultores familiares. Outro ponto discutido foi o apoio do Estado à sétima Cavalgada da Bela Vista, que acontecerá no dia 5 de maio.

