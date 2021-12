UTIs de hospitais de Conquista, Caetité e Guanambi operam com 100% de capacidade

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para Covid-19 de quatro dos cinco hospitais públicos do Sudoeste baiano operavam com 100% de sua ocupação de UTIs, nesse domingo (21). Na região, estão internados 147 pacientes entre UTIs e leitos clínicos.

No Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), unidade que dispõe o maior número de leitos na região, todos os 40 leitos do setor têm pacientes. Ainda em Vitória da Conquista, o Hospital São Vicente de Paulo apresenta seus dez leitos de UTI igualmente lotados.

As dez UTIs do Hospital Municipal de Caetité e os quatro leitos de UTI do Hospital Regional de Guanambi têm seus leitos também ocupados.

Já o Hospital de Clínica de Conquista (HCC) opera com 90% de ocupação dos seus 20 leitos de UTI.

