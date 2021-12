Unidades de saúde e Cicom são inaugurados em Guanambi

A saúde e a segurança estão reforçadas em Guanambi, no sudoeste da Bahia. Isso porque foi entregue ao município o Núcleo Regional de Saúde do Sudoeste totalmente reformado, que recebeu R$ 631 mil em recursos estaduais, além da inauguração de três unidades básicas de saúde, localizadas nos bairros Paraíso, Novo Horizonte e Ipiranga. Nesta sexta (24), a população de Guanambi e de outros 21 municípios da região será beneficiada, ainda, com a inauguração da Policlínica do Consórcio de Saúde do Alto Sertão.

Com o lançamento do Centro Integrado de Comunicações (CICOM), onde foi investido R$ 1,6 milhão em tecnologia e estrutura, Guanambi e mais 18 municípios passam a ter o atendimento unificado da central de polícia (190).

“Além do reforço do contingente, da criação de novos grupos especializados e da troca de viaturas, estamos investindo fortemente na área de tecnologia. Estamos inaugurando no Estado inteiro centros regionais de monitoramento, como esse, ligados ao comando central, em Salvador”, destacou o governador do Estado, Rui Costa, durante as inaugurações no município.

Este é o 16º Cicom do Estado. Ele funciona na sede do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM), no bairro Alvorada, atendendo cerca 400 mil pessoas, dos municípios de Guanambi, Caetité, Caculé, Palmas de Monte Alto, Condeúba, Malhada, Urandi, Pindaí, Igaporã, Lagoa Real, Jacaraci, Candiba, Licínio de Almeida, Mortugaba, Matina, Sebastião Laranjeiras, Iuiu, Tanque Novo e Ibiassucê.

No município, foram inauguradas também novas instalações da Defensoria Pública do Estado (DPE), localizada na Travessa Euclides da Cunha, no centro de Guanambi.

