Unidade móvel do Hospital da Mulher inicia atendimentos em Jequié

A unidade móvel do Hospital da Mulher iniciou, na manhã desta quinta-feira (21), o atendimento de rastreamento de câncer de mama e de útero, no município de Jequié. A ação vai percorrer todo o território estadual atendendo mulheres de 25 a 64 anos para a realização do preventivo e mulheres de 40 a 69 anos para a realização de mamografia.

Em Jequié, a unidade móvel está estacionada na Praça da Matriz, onde vai atender a população em dois períodos: o primeiro, iniciado nesta quinta, vai até sábado (23). Depois, prestará o serviço entre os dias 26 e 29. Os pacientes devem se dirigir ao local munidos dos documentos de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.

A Unidade Móvel é equipada com dois consultórios ginecológicos e um mamógrafo. Caso seja identificada alguma anormalidade, durante os exames, uma biópsia será realizada. Com o veículo, é possível realizar 160 preventivos e 70 mamografias por dia e os resultados desses exames serão entregues em até 30 dias. Se for necessário, a paciente será encaminhada para realização de procedimento cirúrgico no Hospital da Mulher, localizado Largo de Roma, em Salvador. Os atendimentos são resultados de uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) e as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

Para o coordenador da ação na SESAB, Deleon Francisco, os atendimentos em Jequié são feitos de acordo com uma demanda espontânea. Não é necessário marcar para fazer os exames. “É só vir como os documentos exigidos que serão atendidos”, explica, destacando que a iniciativa é muito importante para a qualidade de vida da população, pois grande parte das pessoas ainda têm dificuldade de acesso a esses tipos de exames.

Uma das pacientes atendidas pelo serviço foi a dona de casa Heliane Ferreira. “Essa é uma ação maravilhosa. Passei meses tentando fazer o exame preventivo e sofrendo muito. Agora, graças a essa carreta linda, eu consegui”, disse.

Confira o cronograma de atendimento da unidade móvel:

Dezembro

Jequié: 21 a 23 e 26 a 29

Janeiro

Iramaia: 09 a 12

Planaltino: 16 a 19

Maracás: 22 a 26

Lajedo: 30

Fevereiro

Lajedo:01

Itiruçu: 06 a 09

Lafaiete Coutinho: 20 e 21

Jaguaquara: 26 a 28

Março

Jaguaquara: 01 e 02

Itaquara: 06 a 08

Santa Inês: 13 a 16

Brejões: 20 a 22

Irajuba: 27 a 29

Abril

Cravolândia: 03 e 04

Itamari: 10 a 12

Apuarema: 17 a 19

Jitajauna: 24 a 27

Maio

Ibirataia: 02 a 04

Ipiaú: 07 a 11

Barra do Rocha: 15 e 16

Itajibá: 22 a 24

Dário Meira: 29 a 31

Junho

Boa Nova: 05 a 07

Manoel Vitorino: 12 a 14

Itagi: 19 a 21

Aiquara: 27 e 28

