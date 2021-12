Unidade Móvel do Hospital da Mulher estará em Lafaiete Coutinho dias 20 e 21

A Unidade Móvel do Hospital da Mulher estaciona no município de Lafaiete Coutinho, nas próximas terça (20) e quarta-feira (21). Na ocasião, o equipamento estará à disposição de mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, para a realização de exames preventivos, e de mulheres de 40 a 69, para a realização de mamografia. Para serem atendidas, as pacientes deverão se dirigir à Praça do Mercado, portando um documento de identidade, Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

A carreta, que tem capacidade de realizar 160 preventivos e 70 mamografias por dia, é equipada com dois consultórios e mamógrafo de última geração. A ação, realizada pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais, é voltada para a descoberta precoce de casos de câncer de mama e de colo de útero. Após serem atendidas na Unidade Móvel, havendo suspeita de câncer, as mulheres serão submetidas a exames complementares e encaminhadas ao Hospital da Mulher, em Salvador, para realizarem o tratamento adequado, incluindo cirurgia, se necessário.

