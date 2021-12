Unidade móvel do Hospital da Mulher chega a Jequié nesta quinta-feira

A unidade móvel do Hospital da Mulher será disponibilizada para o município de Jequié, a partir desta quinta-feira (21). O equipamento – composto de dois consultórios ginecológicos e um mamógrafo – é um aliado ao combate do câncer de mama e do colo do útero, pois percorrerá todo o território estadual atendendo mulheres de 25 a 64 anos, para a realização do preventivo, e mulheres de 40 a 69 anos, para a realização de mamografia. A ação é viabilizada pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA).

No município, a unidade móvel ficará estacionada em frente à Igreja da Matriz e o atendimento será realizado das 7h às 17h. As pacientes deverão se dirigir ao local munidas dos documentos de identidade, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência.

De 21 a 23 e 26 a 29/12, a unidade vai disponibilizar exames de colo do útero e de mama. Caso seja identificada alguma anormalidade, uma biópsia será realizada e, se necessário, a paciente será encaminhada para a retirada do tumor no Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador. Com o veículo, será possível realizar 160 preventivos e 70 mamografias por dia. Os resultados desses exames serão entregues em até 30 dias.

Os idealizadores do projeto ressaltam que as pacientes não precisam sair do seu município para serem atendidas, pois a carreta irá percorrer todos os municípios da região de Jequié, conforme cronograma abaixo. Em janeiro, por exemplo, as cidades contempladas serão: Iramaia (9 a 12); Planaltino (16 a 19); Maracás (22 a 26) e Lajedo (30).

adblock ativo