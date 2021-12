Unidade Móvel da Defensoria visita Jaguaquara e Vitória da Conquista

Em comemoração aos dois anos de inaugurada, a Unidade Móvel de Atendimento (UMA) da Defensoria Pública do Estado da Bahia fará quatro itinerâncias pela capital e pelo interior do Estado ao longo deste mês de aniversário. Nos dias 12 e 13 a parada será no município de Jaguaquara; no dia 20, em Vitória da Conquista; e nos dias 23 e 30 o atendimento será no bairro da Ceasa, em Salvador. Com a proposta de levar os serviços da Defensoria Pública para a população mais carente, a unidade já percorreu, desde 2016, mais de 50 cidades e atendeu a mais de 20 mil pessoas, segundo dados da Defensoria.

Os moradores da cidade de Jaguaquara poderão aproveitar todos os serviços oferecidos pela Defensoria, como exames de DNA gratuitos, orientações jurídicas e resolução extrajudicial dos mais diversos tipos de conflitos. A UMA ficará estacionada na Avenida 2 de julho, próximo à Igreja Matriz, e o horário de atendimento será das 8 às 12h e das 13h30 às 16h. As mesmas oportunidades poderão ser usufruídas pelos moradores de Vitória da Conquista, que serão atendidos na Rua Bento Gonçalves, nº 7, na Vila América, nos mesmos horários. Já o atendimento em Salvador será na Estrada das Pedreiras, nº 100, no bairro da Ceasa, das 8 às 12h.

