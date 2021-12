Unidade móvel da Defensoria Pública atenderá Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos e Boninal

A unidade móvel de atendimento da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) atenderá aos moradores de Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos e Boninal, a partir do dia 15 deste mês. Durante as visitas, serão oferecidos diversos serviços, como exames gratuitos de DNA para investigação e reconhecimento de paternidade; orientação jurídica; e resolução extrajudicial dos mais diversos tipos de conflitos. Entre os documentos básicos que precisam ser apresentados no atendimento estão RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos (caso os tenha) e todos os documentos necessários para a resolução da demanda.

Em Brotas de Macaúbas, a unidade móvel da Defensoria Pública do Estado atenderá aos moradores na Praça Dr João Borges, no centro da cidade, nos próximos dias 15 e 16. Já a população de Oliveira dos Brejinhos ganham atendimento nos dias 17 e 18, na Praça João Nery de Sant’ana, próximo ao Palco de Eventos. Por fim, nos dias 24, 25 e 26, é a vez de Boninal, que contará com o equipamento na Rua José Aurélio de Souza, próximo à Igreja Matriz. Em todas as cidades, o horário de atendimento será das 8 às 12h e das 13h30 às 16h.

A iniciativa tem como proposta ampliar o atendimento da Defensoria Pública e fazê-la chegar à população das comarcas que ainda não têm defensor público, facilitando o acesso à justiça e garantindo os direitos dos cidadãos. “Procuramos garantir os direitos da população através da resolução extrajudicial de casos como alimentos, inventário, divórcio consensual, retificações de registros de nascimento e casamento, regulamentação de visitas e guardas dos filhos, partilha de bens, medidas relacionadas à saúde e muito mais”, explica o defensor público que coordena a unidade móvel, Marcus Almeida.

