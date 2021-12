Unidade de Pronto Atendimento de Macaúbas é inaugurada

A Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) do município de Macaúbas foi entregue no sábado (9), pelo governador Rui Costa. Ele anunciou a contratação de 18 mil procedimentos mensais a serem realizados na UPA até a habilitação do Ministério da Saúde.

Com atendimento 24h, a unidade ofertará serviços de consultas de urgência e emergência, exames laboratoriais, pequenas cirurgias, dentre outros. Além da UPA, foi entregue à população a reforma do Hospital Antenor Alves da Silva, que contou com um investimento de mais de R$ 1,6 milhão, entre obras e equipamentos.

“É uma alegria enorme ajudar o prefeito a melhorar o desempenho do hospital fazendo mais cirurgias, possibilitando a abertura da UPA, que vai atender Macaúbas e municípios vizinhos. Nós encontramos uma equação entre equipamentos e obras de reforma de mais de R$ 3 milhões”, afirmou o governador.

O Hospital Antenor Alves da Silva possui 8 pavimentos, com 50 leitos, almoxarifado, administração, salas de radiologia, ultrassonografia, gesso e eletrocardiograma e funciona com pronto socorro, centro cirúrgico e laboratório. O governador celebrou o contrato entre a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) e o Fundo Municipal de Saúde para que a unidade possa executar ações e serviços de média complexidade hospitalar aos Usuários do Sistema único de Saúde (SUS) na Bahia. Serão oferecidas, mensalmente, 195 internações distribuídas em 14 leitos de clínica cirúrgica, com capacidade de oferta de 114 cirurgias e 10 leitos de clinica obstétrica com oferta de 81 internações. O investimento anual é de mais de R$ 1,5 milhão. Ainda para o reforço da saúde, foi entregue também uma ambulância tipo A, no valor de cerca de R$ 80 mil.

Convênios

O governador entregou, ainda, 30 barreiros executados em comunidades rurais e quatro tratores agrícolas para atender agricultores de quatro municípios da região, um investimento de mais de R$ 375 mil. Também foram assinados dois convênios do programa Bahia Produtiva no valor de mais de R$ 270 mil no edital socioambiental e um convênio para bovinocultura, que conta com um investimento de mais R$ 1,5 milhão para a produção de duas unidades industriais de leite, assistência técnica e plano de negócios.

Foi autorizada, ainda, a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a firmar convênio para a construção de uma unidade de beneficiamento de cana de açúcar na comunidade de Canatiba no valor de mais de R$ 580 mil; além do convênio de limpeza e requalificação de 80 unidades de aguadas em comunidades rurais no município, com investimento de R$ 50 mil. A ação integra o Programa de Mecanização Rural (PROMER) e visa aumentar a capacidade de acumulação de água, diante de um regime de precipitações, com chuvas em geral de curta duração e elevada intensidade.

