UESB inicia ensino remoto emergencial no dia 19 de outubro

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) aprovou o retorno das aulas de graduação, por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE). As atividades pedagógicas não presenciais, que darão continuidade ao semestre letivo 2019.2, irão começar na próxima segunda (19).

O pró-reitor de Graduação, Reginaldo Pereira, destacou que a volta das atividades acadêmicas da UESB é resultado de um trabalho coletivo, que envolveu demandas específicas, como a elaboração da Resolução 022/2020, que regulamenta a modalidade excepcional de ensino na universidade. Além da elaboração do Plano de Formação Docente em Tecnologias Digitais, que está em processo de conclusão, foram publicados os editais de Inclusão e Acessibilidade Digital para os Discentes, de Monitoria de Apoio Tecnológico aos Docentes e o de Apoio Psicológico.

“A administração da UESB conseguiu cumprir todas as etapas previstas, desde a decisão do CONSEPE de 9 de julho (que aprovou o Ensino Remoto Emergencial na instituição). Para nós, é motivo de alegria a retomada do ensino de graduação, voltando às atividades de estudo, trabalhos e pesquisas, para finalizarmos o semestre letivo 2019.2”, afirmou o pró-reitor.

Ele também lembrou que na Bahia, a UESB é a primeira instituição pública que retoma as atividades com Ensino Remoto Emergencial, de forma regular. "O objetivo é que a retomada aconteça de “forma tranquila, mantendo o padrão de qualificação acadêmica, técnica, científica, social e crítica, que sempre apoiou a formação dos nossos estudantes”, completou o professor Reginaldo.

Conforme a resolução, os colegiados de cada curso informarão aos discentes a relação das disciplinas que serão ofertadas por meio do ERE, além da disposição das atividades síncronas e assíncronas. Mais informações sobre o retorno podem ser conferidas no site do Ensino Remoto Emergencial: https://www.uesb.br/noticias/ensino-remoto-emergencial-volta-as-aulas-em-19-de-outubro/

