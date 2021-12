UESB convoca aprovados em primeira chamada no vestibular 2020

A Universidade Estadual do Sudoeste (UESB) convoca os candidatos aprovados em primeira chamada no Vestibular UESB 2020 para realizarem a sua matrícula. Os aprovados devem efetivar a matrícula de 9 a 12 de março, das 8h30 às 11h30 ou das 14h30 às 17h30, na Secretaria de Cursos do campus para o qual foram selecionados.

Nesse momento, as inscrições serão voltadas para os aprovados nos cursos com ingresso no primeiro período letivo. Os convocados devem ter atenção aos Anexos 1, 2 e 3 do Edital, pois, para cada curso, há um horário específico de matrícula.

Para a efetivação da matrícula, o estudante deve apresentar a relação de documentos que está listada no Edital nº 064/2020. Em caso de dúvidas, ligue (77) 3261-8612, em Itapetinga; (73) 3528-9654, em Jequié, e (77) 3424-8661, em Vitória da Conquista.

