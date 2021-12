Trio é preso com arma, munições e drogas na BR-116

Três homens foram presos com um revólver, treze munições e maconha nesta sexta-feira, 11, em trecho do município de Nova Itarana, no Centro Sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), um deles estava foragido da Justiça.

A prisão ocorreu por volta das 17h, durante uma fiscalização na altura do quilômetro 567 da BR 116. Conforme a PRF, os três homens, que estavam a bordo do mesmo veículo, apresentaram nervosismo e contradições ao responderem perguntas feitas pelos policiais na ordem de parada.

O material apreendido foi encontrado no interior do carro e em revista pessoal. A arma estava embaixo do banco do passageiro e as munições, no bolso de um dos homens.

Em pesquisa no sistema de dados dos órgãos de segurança, os policiais descobriram que um dos passageiros, um homem de 20 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. O documento tinha validade até 26 de maio de 2041.

Aos policiais, o homem confessou que saiu de Sergipe com destino ao interior da Bahia para atuar na prática de roubo a veículos. Os três foram conduzidos à delegacia local, para lavratura do auto de prisão em flagrante.

