Três são presos por suspeita de tráfico em Vitória da Conquista

Dois homens e uma mulher foram presos por suspeita de tráfico de drogas na BR-116, em Vitória da Conquista, no centro sul do estado. No carro em que eles estavam foram encontrados 12 kg de cocaína, na manhã desta quinta-feira, 1º.

As drogas foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A equipe realizava fiscalização de combate a criminalidade, quando abordou o veículo em frente a unidade policial. Após desconfiar da conversa e das informações desencontradas dos ocupantes, os policiais decidiram fazer uma fiscalização mais minuciosa no carro.

Os policiais também estranharam o fato do motorista e dos passageiros estarem levando poucas peças de roupas em suas bagagens. Em um compartimento secreto, foram encontrados tabletes de cocaína que estavam embalados em bexigas.

As drogas foram avaliadas em cerca de R$ 500 mil. A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil.

adblock ativo