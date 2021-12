Trecho recuperado da BA-245 em Marcionílio Souza é entregue

A recuperação do trecho da BA-245 foi entregue pelo governador Rui Costa nesta quarta-feira (17), em Marcionílio Souza. O investimento de R$ 13 milhões nos 47 quilômetros irá facilitar o turismo, o escoamento da produção rural e a circulação de mercadorias pesadas, como móveis e materiais de construção, nos municípios da Chapada Diamantina.

Durante a visita ao município, Rui Costa anunciou o investimento em outras estradas da região. “Atendendo ao pedido do prefeito, vamos licitar no mês que vem a estrada de Itaberaba-Iaçu. O prefeito pediu, ainda, a BA-245 para Mucugê e vamos publicar a licitação também no mês que vem. Portanto, são mais quase R$ 100 milhões em estradas na região”, disse o governador.

Ainda em Marcionílio Souza, Rui Costa entregou a extensão de rede de iluminação para atender a vários pontos da sede da cidade. Junto com a recuperação da estrada, as duas intervenções foram coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA). O governador entregou, também, um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água que atende à localidade de Furado de Espinho e autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a lançar edital de licitação para obras de construção do laticínio na comunidade de Pindorama, no valor de R$ 1,38 milhão, e outro convênio, por meio do Bahia Produtiva, para a construção de uma cozinha coletiva para a comunidade de Pau a Pique.

