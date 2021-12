Trecho da BA-647 recuperado é inaugurado

A pavimentação do trecho de 13 quilômetros da BA-647, que dá acesso ao município de Aiquara, foi inaugurada nesta quarta-feira (18), pelo secretário de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR), Jerônimo Rodrigues. A obra contou com um investimento de R$ 6,4 milhões e vai beneficiar em torno de 86 mil habitantes da região, incluindo as cidades de Itagi, Itajuru e Itagibá. Além do transporte de pessoas, o escoamento da produção agropecuária, principal atividade econômica da região, passa a ter maior fluidez, conforme o gestor.

“A comunidade de Aiquara se organizou para isso, reivindicou, não é de agora, mas encontrou um governador sensível, que entende a importância de estradas para o desenvolvimento de um município, de uma região. Essa estrada tem 13 quilômetros de extensão, mas significa mais de mil para esse povo que mora aqui. Para os estudantes que trafegam diariamente, ambulâncias, segurança pública, para o transporte, para ida e vinda de insumos e de produção”, declarou o secretário.

A cidade, que completou 56 anos de emancipação no dia 12 de abril, recebeu, também, cinco mil mudas de plantas frutíferas e essências florestais, além de 166 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e duas ambulâncias, que atenderão a Aiquara e Nova Itarana.

