Trecho da BA-245, entre Marcionílio Souza e Iramaia, será recuperado

O trecho da rodovia BA-245, entre o município de Marcionílio Souza e o entroncamento de Iramaia, na BA-131, até a sede municipal, será recuperado. A ordem de serviço da obra foi assinada nesta sexta-feira (2) pelo governador Rui Costa, em Itaetê, na Chapada Diamantina. As intervenções, que abrangem 47,6 quilômetros de estrada e deverão ser concluídas dentro de um prazo de oito meses, terá um investimento de R$ 10,6 milhões do Governo do Estado e beneficiará 120 mil moradores da região, incluindo as cidades de Iaçu, Andaraí e Mucugê.

“Estas obras são muito esperadas pelos moradores da região. Daqui a alguns meses, voltarei para entregar a estrada recuperada e para dar início ao segundo compromisso, que é recuperar um trecho de 37 quilômetros da rodovia entre Itaetê e Andaraí”, afirmou o governador, que autorizou, também, a recuperação do gramado e da iluminação do estádio municipal.

Na visita a Itaetê, Rui Costa entregou tubulações e reservatórios para o abastecimento de água das localidades de Linha do Armindo, Linha do Anselmo, Linha do Central e Linha do Nestor. Também foram entregues três ambulâncias que vão atender os municípios de Boa Vista do Tupim, Boninal e Lençóis. A população recebeu, ainda, três novos ônibus escolares do programa Caminho da Escola e equipamentos elétricos para atender pontos de iluminação pública também foram. O governador realizou, também, a entrega de 528 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

