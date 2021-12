Territórios do Vale do Jiquiriçá, Velho Chico e Sertão Produtivo elegem prioridades para o PPA 2020-2023

Técnicos da Secretaria Estadual do Planejamento (SEPLAN), juntamente com representações dos segmentos institucionais, produtivos, sociais e econômicos dos Territórios do Vale do Jiquiriçá, Velho Chico e Sertão Produtivo, se reuniram na quinta-feira (21), nos municípios de Amargosa, Ibotirama e Caetité. As escutas territoriais, como assim estão sendo chamadas as plenárias, visam subsidiar a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, que tem vigência de quatro anos e funciona como um dos instrumentos legais de planejamento das políticas públicas do Estado.

Durante a escuta territorial é realizada a leitura e a validação das propostas contidas no Plano de Governo Participativo (PGP), no Plano de Desenvolvimento Integrado (PDI) Bahia 2035 e no Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável (PTDS) e a eleição para a escolha das 30 prioritárias que serão encaminhadas às secretarias de governo para análise e construção das metas e compromissos do PPA 2020-2023, por meio do qual os gestores eleitos de todos os entes federados declaram a sua visão de futuro, os objetivos, as diretrizes estratégicas, os programas temáticos com indicadores, os compromissos e as metas para alcançá-los.

O prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, destacou que a importância do PPA em sua instância participativa se dá à medida em que conecta o Estado com aqueles que são sujeitos da sua atuação: a população e as organizações sociais. “É o momento do Estado ouvir, discutir, debater e, também, acolher aquelas propostas que são oriundas das demandas da população. É uma política acertada, porque dá voz a quem, de fato, é sujeito dessa ação e amplia a chance de acerto das políticas públicas”.

Para a coordenadora do Colegiado Territorial do Vale do Jiquiriçá, Maria Helena Machado, a iniciativa é uma oportunidade de pactuar, junto ao governo do Estado, as ações e os programas que vêm sendo construídos no âmbito do território com o diálogo permanente entre os diversos atores sociais locais. “É uma medida importante e necessária, tanto para a sociedade civil, quanto para o poder público, fazermos um casamento de ações que venha favorecer o desenvolvimento social e político na nossa região”, considera.

Escuta Territorial

O processo de escuta territorial, que iniciou no último dia 12/2, já foi realizado nos Territórios do Extremo Sul, do Médio Sudoeste, da Costa do Descobrimento, do Baixo Sul, do Sudoeste Baiano, do Médio Rio de Contas e da Bacia do Rio Corrente. A atividade será realizada em todos os 27 Territórios de Identidade até o final do mês de março.

adblock ativo