Terminam na quinta-feira (20) inscrições para oficinas nos CJCC de Salvador e Conquista

Terminam nesta quinta-feira (20) as inscrições para as oficinas gratuitas de férias nas áreas de Programação com Scratch e Robótica dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura (CJCC) de Salvador e Vitória da Conquista. As atividades serão ministradas por estudantes do Instituto de Tecnologia de Massachussetts (MIT), em parceria com alunos da Universidade de São Paulo (USP), Instituto Federal da Bahia (IFBA) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU). As inscrições podem ser feitas através dos formulários on-line (Conquista e Salvador). O resultado dos selecionados será divulgado na sexta (21), no site do CJCC .

O intercâmbio é parte de um programa chamado MIT Global Teaching Labs, que incentiva alunos da universidade norte-americana a visitarem outros países, compartilhando conhecimentos. Estão aptos a se inscrever estudantes da rede estadual do 8º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. No CJCC de Vitória da Conquista, as oficinas serão realizadas de 7 a 11 de janeiro, das 13h30 às 17h30. Já no CJCC de Salvador, os cursos serão realizados em duas semanas, no período de 14 a 18 e de 21 a 25 de janeiro, no mesmo horário. São 30 vagas por curso com duração de 20 horas.

O coordenador dos Centros Juvenis de Ciência e Cultura, Yuri Rubin, fala da importância do programa para os estudantes. “Além de aprenderem conteúdos que têm como base a metodologia STEM, na qual une as áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, os estudantes da rede terão contato com outra língua e cultura, o que possibilita a troca de experiências, permitindo que os estudantes estrangeiros também aprendam com eles. Tudo isso faz parte de um processo maior de busca e oportunidade de aprendizagem no Brasil e no mundo”.

