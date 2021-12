Técnica em Enfermagem de Rio do Pires é afastada após fingir vacinar idosa

A técnica de Enfermagem Danila Marques, acusada de ter fingido vacinar uma idosa na comunidade de Contagem, no município de Rio do Pires, no Sudoeste baiano, foi exonerada. De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, a profissional introduziu a agulha, mas não pressionou a ampola para injetar o líquido do imunizante.

Além de afastar a técnica de enfermagem, o prefeito de Rio do Pires, Vânio Santos (PP), determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos. De acordo com a Prefeitura de Rio do Pires, até o episódio, não havia registros de reclamações sobre o trabalho da técnica de Enfermagem, que recebeu treinamento para atuar como vacinadora e atua no município há sete anos.

"A Secretaria de Saúde, no intuito de corrigir o erro acontecido no dia de ontem na comunidade de Contagem, enviou hoje pela manhã uma equipe à residência da idosa para, de fato, realizar a vacinação da mesma garantindo sua imunização. Seguiremos atentos e vigilantes, na esperança de que em breve teremos a imunização completa de nosso município", disse, em nota, a gestão municipal.

