TCM julga irregular repasse de recursos feito pela prefeitura à Liga de Futebol de Itambé

Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios julgaram irregular o repasse de recursos, feito em 2018, pela Prefeitura de Itambé, na gestão de Eduardo Coelho Paiva Gama, à Liga Amadorista de Itambé (LAI), administrada por Roberto Viana da Paixão. O conselheiro José Alfredo Rocha Dias, relator do parecer, multou o prefeito em R$10 mil e determinou o ressarcimento solidário entre os gestores do montante de R$100 mil (valor total do convênio) aos cofres municipais. A decisão foi proferida na sessão dessa quarta-feira (7), realizada por meio eletrônico.

Foi determinada, também, a formulação de representação ao Ministério Público Estadual contra os gestores para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa.

O convênio firmado entre a prefeitura e a Liga Amadorista de Itambé tinha por objetivo, conforme relatou o TCM-BA, o custeio da participação da Seleção Municipal de Futebol no torneio Intermunicipal, realizado pela Federação Baiana de Futebol (FBF). Os repasses foram efetivados no período de agosto a dezembro de 2018 e foram utilizados indevidamente no pagamento de despesas com contratação de jogadores e de comissão técnica, manutenção administrativa e aquisição de material esportivo e de expediente.

De acordo com o TCM-BA, na análise do relatório da tomada de contas "foi constatada a ausência de inúmeros documentos e comprovantes, tanto da responsabilidade do prefeito quanto do dirigente da entidade, além de diversas outras irregularidades, e a ausência de prestação de contas abrangendo a totalidade dos recursos repassados, o que ensejou a conversão do processo em tomada de contas pelos auditores do TCM". Do montante repassado à liga, "foi comprovada a aplicação da parcela de apenas R$20 mil, ainda assim de forma irregular, remanescendo sem comprovação o elevado saldo de R$80 mil".

Quanto a utilização da parcela de R$15.650,00 no pagamento de gratificação a atletas, o conselheiro José Alfredo Rocha Dias afirmou que a despesa não possui amparo legal. O magistrado ressaltou que "o TCM tem registrado, reiteradamente, que a utilização de recursos mediante subvenção social não se presta para a remuneração de serviços não essenciais e estranhos as áreas da assistência social, médica e educacional, o que caracteriza flagrante desvio de finalidade".

O Ministério Público de Contas, considerando a gravidade das irregularidades constatadas, também se manifestou pela rejeição das contas, condenando-se o gestor e o dirigente da entidade mediante aplicação de pena pecuniária ao primeiro e imputação de ressarcimento integral dos valores dispendidos, solidariamente entre ambos.

Cabe recurso da decisão.

