Targino Gondim faz uma série de shows pelo interior do Estado

Targino Gondim se apresenta, nesta sexta-feira (28), nos municípios de Jacarací e Cordeiros. O cantor, compositor e sanfoneiro leva para o públicos dessas cidades o show “Sem limites”, em comemoração a duas décadas de carreira. No repertório, músicas de sua autoria, como “Esperando na janela” e “Toca pra nós dois”, e sucessos de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, além de clássicos juninos de outros representantes da música nordestina. Também entram na sua lista músicas com nomes como Zeca Baleiro, Carlinhos Brown, Bell Marques, Baiana System, Adão Negro, Jau, Saulo e Xandy, dos Aviões do Forró.

No mês de julho, o autor de “Esperando na janela” faz shows em Mucugê, no dia 6, e em Lençóis, dia 7. Já no dia 13, ele se apresenta em Barra do Choça e Jitaúna. Entre os dias 19 e 21 o destino será Brasília e no dia 25 ele toca em Salgueiro, em pernambuco, quando participa da gravação do DVD do cantor Flávio Leandro. O mês termina com apresentação no município baiano de Rio de Contas.

A música de Targino já foi gravada por grandes nomes da música brasileira, a exemplo de Gilberto Gil, Fagner, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Dominguinhos.

