Suspeitos morrem após troca de tiros com a polícia em Jequié

Dois homens morreram nesta quinta-feira, 25, após trocarem tiros com a Polícia Militar (PM-BA) no município de Jequié (distante a 367 km de Salvador), na região centro-sul do estado da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a dupla era suspeita de atirar em uma criança e um adolescente, de oito e 16 anos, respectivamente. Apesar de não ter uma precisão quanto a data que a tentativa de homicídio aconteceu, informações preliminares apontam que o crime tenha ocorrido nesta semana e que os jovens sobreviveram.

As equipes informaram que os suspeitos foram localizados pelos agentes após uma denúncia anônima, que apontava para a Rua Argemiro Melo, no centro da cidade. Após perceberem a aproximação dos policiais, eles teriam disparado e iniciado o confronto. No revide, a dupla foi baleada e levada para o Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiram.

Na operação da PM, foram apreendidos dois revólveres calibre 38, munições e uma motocicleta.

adblock ativo