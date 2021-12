Suspeito que trazia drogas para vender em Boquira é preso na BA-156

Um homem que trazia mais de 1,5 mil porções de drogas de São Paulo para vender no município de Boquira, Centro-Sul baiano, foi preso nesta quinta-feira, 24, durante blitz na BA-156.

Conforme informações das equipes da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Macaúbas), o suspeito estava em um ônibus, que fazia o trajeto de São Paulo, para o município baiano.

No momento da abordagem, ele foi flagrado com drogas prontas para a comercialização. Na bolsa do suspeito estavam mais de 1,5 mil porções de maconha e cocaína.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a droga seria comercializada na região que abrange os municípios de Boquira, Macaúbas e Ibipitanga. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Territorial de Boquira.

