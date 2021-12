Suspeito de liderar tráfico em Macaúbas é preso em São Paulo

Foi preso na quarta-feira, 31, em São Paulo (SP) um dos suspeitos de liderar o tráfico de drogas do município baiano de Macaúbas (a 640 km de Salvador). Segundo informações da Polícia Civil, ele também é investigado pela autoria de homicídio.

Conforme a polícia, o homem foi localizado após “dois meses intensos de investigações”, em conjunto com a PM de São Paulo. e por denúncias realizadas pela população. No momento da prisão, ele chegou a apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação falsa para tentar escapar, e por isso também responderá pelo uso de documento falso.

A operação contou com as participações do Núcleo de Inteligência da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Bom Jesus da Lapa) e do 43º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de São Paulo.

adblock ativo