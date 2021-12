Suspeito de feminicídio é preso pela polícia em Caetité

Um homem de 43 anos foi preso nesta segunda-feira, 28, por suspeita de feminicídio, na zona rural do município de Caetité (distante a 635 km de Salvador), no centro-sul do estado da Bahia.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o suspeito em questão estava foragido desde o dia 14 de novembro, data em que o crime teria ocorrido. A vítima identificada como Rita de Cássia dos Santos, de 49 anos, foi morta no bairro Santo Antônio.

Não foi informado mais detalhes sobre como o crime ocorreu, nem se o suspeito mantinha alguma relação com a mulher ou se eles já estariam separados.

O homem foi levado para à Delegacia Territorial (DT) de Caetité, onde fica à disposição da Justiça.

