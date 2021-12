Suspeito de estuprar turista espanhola em Caraíva é solto

Depois de um mês preso por suspeita de ter estuprado uma turista espanhola, no dia 25 de julho, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, o homem de 21 anos, identificado como Parajuí Ferreira, foi solto porque o resultado da perícia não identificou vestígios de esperma dele na vítima. O processo foi realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis.

De acordo com informações da delegacia local, imagens de câmeras de segurança foram apresentadas pela defesa dele à polícia, mostrando o acusado dando carona para a mulher, em um quadriciclo, em frente à pousada em que ela foi deixada e onde ela relata que o estupro aconteceu. Minuto depois, as câmeras registraram Parajuí retornando sozinho no veículo, o que supostamente confirma a versão de que ele não estuprou a turista.

A turista, que relatou ter sido vítima de violência sexual por três homens, permanece na região do Sul baiano sul da Bahia e deve ser ouvida novamente pela polícia. O caso continua sendo investigado.

