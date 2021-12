Suspeito de cometer homicídio é preso em Maiquinique

Um suspeito de cometer homicídio, de 29 anos, foi preso na noite desta terça-feira, 30, no bairro São Francisco de Assis, em Maiquinique, no Centro-Sul da Bahia, por equipes da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial (DT) de Itapetinga.

Ele é acusado de ter matado Jovane Castro Silva, após um desentendimento entre os dois. Jeovante derrubou acidentalmente a caixa de som do homem, segundo as investigações e a dupla, que trabalhava na reforma de uma escola, entrou em luta corporal e o suspeito desferiu um golpe de faca na vítima, que morreu no local.

O homem confessou o assassinato e foi autuado em flagrante por homicídio. Ele passou por exame de lesões corporais, no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e agora está à disposição do Poder Judiciário.

adblock ativo