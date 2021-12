Submetralhadora artesanal é encontrada com dupla em Potiraguá

Uma submetralhadora artesanal calibre 380 e uma espingarda foram encontradas com uma dupla de paulistas, suspeitos de roubar uma padaria no centro da cidade de Potiraguá, sudoeste do estado. A ação aconteceu na manhã do domingo, 27.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da 8ª CIPM (Itapetinga) receberam informações anônimas e deram início ao patrulhamento.

Um dos homens foi localizado no Terminal Rodoviário de Potiraguá e o outro encontrado andando numa via de ligação entre o município e a cidade de Itarantim, enquanto tentavam fugir. Com eles foram encontrados além das armas, a quantia de R$ 319 roubados do estabelecimento comercial, 24 munições e três aparelhos celulares.

A dupla foi conduzida para a sede da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga). Conforme a SSP, durante o depoimento, os homens confessaram o crime e foram flagranteados por roubo qualificado.

