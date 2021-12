Silas Malafaia se desculpa após divulgar que Rui Costa teria demitido médica bolsonarista

Em tempos de fake news, checar a veracidade das informações é indispensável para não se cometer falsas denúncias, como fez o pastor Silas Malafaia ao divulgar que o governador Rui Costa havia determinado a demissão da médica Raissa Soares, do Hospital Luís Eduardo Magalhães (HRDLEM), em Porto Seguro, por ser apoiadora de Bolsonaro. Após a própria profissional negar a informação, o pastor pediu desculpas ao gestor estadual em um vídeo publicado no Youtube, na quinta-feira (2), admitindo que havia cometido um erro.

A direção do Hospital Luís Eduardo Magalhães esclareceu que a decisão foi da própria médica não renovar o contrato, porque previa aumento de carga horária e, também, porque na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde é diretora, houve um aumento de demanda de trabalho. "A diretoria do HRDLEM lamenta essa deturpação dos fatos. A abordagem foi para ampliação da jornada, uma vez que a escala vem necessitando de reforços. A profissional, no entanto, reconheceu suas dificuldades frente aos compromissos externos que executa e compreendemos o seu relevante papel. Reitero que o nosso compromisso é com a saúde da população", diz um trecho da nota emitida pela unidade de Saúde.

Após a declaração da médica, Malafaia resolveu se desculpar e aproveitou para criticar o inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal (STF). "Eu recebi uma informação de um grande amigo meu e amigo da Dra. Raissa Soares, lá de Porto Seguro, que me disse que ela tinha sido demitida por Rui Costa. Eu quero aqui pedir desculpas ao governador da Bahia, retirar minha palavra, porque eu sou homem pra reconhecer quando erro e é obrigação de quando alguém erra pedir desculpa. Quando você transmite alguma coisa errada negativa, mentirosa, caluniosa, de difamação em rede social ou você retira e conserta ou você pode ser processado. Não precisa de inquérito de fake news", disse.

