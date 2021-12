Show pirotécnico marca a virada de ano em Amargosa

Um show pirotécnico celebrará a chegada de 2018 em Amargosa. O melhor ponto para observar os fogos de artifício será na Praça do Bosque neste domingo (31). O show terá início a meia noite e a previsão é que o show de fogos dure cerca de 10 minutos.

Para o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, essa será uma forma de marcar a passagem do ano em grande estilo para todos que permanecerem na cidade durante a festa. “Temos muito a agradecer pelo ano de 2017 e é muito simbólico receber o novo ano com um show de fogos”, disse. “Convido a todas as famílias de Amargosa para acompanharem o espetáculo que preparamos com muito carinho”, concluiu.

