Serviços gratuitos de saúde são oferecidos a moradores de Jequié

As Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a Secretaria de Saúde (SESAB) e o Hospital Geral Prado Valadares (HGPV) promovem, nesta quinta (5) e sexta (6), das 8h às 17h, o HGPV Comunidade. A ação reúne uma série de serviços médicos no Campo do Cururu, no bairro Joaquim Romão, em Jequié. Para ser atendido, é necessário estar munido da Carteira de Identidade, do Cartão do SUS e de comprovante de residência. Para mamografia e exames de imagem, deve ser apresentada a requisição médica. Nos casos de cirurgia eletivas, além dos documentos e requisição médica, é preciso levar os exames pré-operatórios.

“Essa é a 34ª feira do ano de 2019 e a quarta edição em Jequié, que a gente dividiu em quatro zonas e estamos chegando à quarta etapa, atendendo o bairro de Joaquim Romão. A expectativa é atender mais de 15 mil pessoas, totalizando 45 mil atendimentos nesta etapa. É uma feira completa, com mais de 15 especialidades, incluindo consultas com especialistas e cirurgias eletivas”, explicou o coordenador da Feira Cidadã, Edvaldo Gomes.

A diretora geral do HGPV, Poliana Leandro, explica que a feira funciona como uma estratégia para dinamizar o atendimento da unidade hospitalar. “Nós começamos a observar que a população procura a unidade para serviços básicos, que poderiam ser realizados na Atenção Básica, e esses atendimentos feitos aqui estão reprimidos. Nós tivemos o apoio da VSBA e da SESAB para atender a população e diminuir esses atendimentos na urgência e emergência”.

Serviços – O HGPV na Comunidade está oferecendo serviços oftalmológicos com exames de vista, triagem de catarata e fornecimento de óculos, agendamento de cirurgias eletivas de histerectomia total, vesícula e hérnia umbilical, inguinal e epigástrica, exames de Raio-X, ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, preventivo ginecológico, consultas com especialistas, atendimento psicológico, nutricional, fisioterapia, aferição de pressão e glicemia. Também é oferecido tratamento odontológico com colocação de próteses dentária. A feira ainda tem Espaço Kids e Espaço de Beleza com corte de cabelo, manicure e outros serviços.

“Por de traz disso tudo uma equipe técnica se esforça. São profissionais de ponta realizando serviços de alta qualidade. A gente recruta, faz o credenciamento das empresas e elas vêm para prestar o melhor serviço. É, realmente, desafiador, inovador e pioneiro e tem feito uma revolução no atendimento em saúde no Estado”, declarou a diretora de projetos estratégicos da SESAB, Jucelia Nascimento.

