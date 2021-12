Serviços do DETRAN de Vitória da Conquista serão transferidos para o SAC

Até o final de setembro, os serviços oferecidos pela 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), localizada no bairro Jurema, em Vitória da Conquista, passarão a ser disponibilizados no SAC Conquista II, que será reinaugurado no Shopping Boulevard, na Avenida Olívia Flores. A iniciativa integra as ações do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) para qualificar o atendimento à população na região.

O diretor-geral do órgão, Rodrigo Pimentel, informa que nas novas instalações, a oferta dos procedimentos de habilitação e veículos será ampliada, com agendamento pela internet. Um pátio de 550 metros quadrados terá capacidade para a realização de 60 vistorias veiculares por dia, seis vezes mais que a capacidade atual, conforme o gestor do órgão. O espaço interno de atendimento terá sete guichês, três a mais que os disponíveis no momento. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

A mudança na atuação do DETRAN em Vitória da Conquista deve se repetir em outros municípios que possuem unidades da Rede SAC. "A intenção do Governo do Estado é transferir todos os serviços das CIRETRANS para os SACs nas cidades onde esta mudança for possível, visando oferecer mais comodidade, conforto e segurança aos usuários", explicou Rodrigo Pimentel.

