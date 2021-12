O serviço de radioterapia será implantado no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC). A ordem de serviço foi assinada nesta quinta-feira (23) pelo secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, e por representantes do Ministério da Saúde. Serão investidos cerca de R$9 milhões entre obras e equipamentos e a unidade oncológica começa a funcionar em setembro de 2019, conforme o gestor estadual. Por ano, o acelerador linear tem capacidade para realizar 43 mil sessões em pacientes oncológicos, contribuindo para aliviar as dores e melhorar a qualidade de vida dos pacientes oncológicos.

Ainda de acordo com o secretário da Saúde, a SESAB quer levar o tratamento oncológico para mais perto do cidadão que mora no interior do Estado. “Com técnicas mais modernas que a medicina hoje dispõe, é possível diagnosticar e tratar mais precocemente os diversos tipos de câncer. Uma das coisas mais significativas, inclusive, é descentralizar o serviço da rede de atendimento”, disse o secretário, completando que, até 2019, a rede de atenção oncológica será expandida com a construção de novas unidades de alta complexidade em Juazeiro, Barreiras, Irecê e Porto Seguro, além de outras duas novas em Salvador - no Hospital da Mulher e no Centro Estadual de Oncologia (CICAN).

Números

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa para o ano de 2018 é que na Bahia sejam registrados 27.400 novos casos de câncer, sendo 14.350 em homens e 13.050 em mulheres. Entre os homens, o mais recorrente é o câncer de próstata (4.280 novos casos). O que mais atinge as mulheres é o câncer de mama (2.870 novos casos). Dados preliminares do Sistema de Informações Hospitalares do SUS apontam que no primeiro semestre de 2018, na Bahia, o número de internações por conta de câncer chegou a oito mil. Em 2017, foram 30.246 internações decorrentes da doença. Em 2016, o sistema registrou 30.054 internações.

