Seis novos empreendimentos deverão investir R$ 92,1 milhões na Bahia

Um investimento de R$ 92,1 milhões na Bahia, com possibilidade de gerar 385 empregos diretos, deverá ser feito por seis novos empreendimentos. A informação é do vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, durante assinatura de protocolos de intenções, nesta terça-feira (2). Segundo o gestor, o destaque é a implantação da empresa MG Óxido, do segmento de Mineração, que vai investir R$ 54 milhões em Brumado e criar 300 postos de trabalho.

João Leão enfatizou que o governo do Estado está empenhado em atrair empresas interessadas em investir no interior, seja em cidades do entorno de Salvador ou naquelas mais distantes, como no Oeste baiano. “Quanto mais descentralizarmos a industrialização, fomentando investidores, levando progresso para lugares remotos, mais a população da Bahia vai ganhar com a geração de emprego e renda”.

Além da MG Óxido, a FA Garcia Indústria de Parafinas também fará implantação de uma unidade fabril, no município de Candeias. Assinaram protocolos para ampliação de suas fábricas a Chiachio Indústria de Embalagens (Vitória da Conquista), Indústria Gráfica Irmão Ribeiro (Barreiras), a Moldit Brasil e a IPC do Nordeste, ambas em Camaçari.

adblock ativo