Seabra recebe o Saúde sem Fronteiras

As mulheres entre 50 a 69 anos do município de Seabra contarão com os serviços do Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, até o dia 5 de dezembro, quando poderão realizar a mamografia, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama. O atendimento do programa da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), que funciona por meio da unidade móvel equipada com mamógrafo de última geração, está sendo realizado na Praça da Bandeira, localizada no centro, das 7h às 18h.

A população feminina será atendida mediante o documento de identidade, o Cartão SUS e um comprovante de endereço no município. De acordo com a diretoria de Projetos Estratégicos, em Seabra., onde 2.100 mulheres estão dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde como a mais propensa ao aparecimento do câncer de mama. Para as mulheres com diagnóstico positivo, os tratamentos cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico serão realizados em unidades de alta complexidade em Oncologia.

A assessoria da SESAB ressalta que o Saúde sem Fronteiras tem como diferencial justamente "o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando a integralidade do atendimento".

adblock ativo