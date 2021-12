Saúde sem Fronteiras chega a Ibitiara e Iraquara

Mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos dos municípios de Ibitiara e Iraquara poderão realizar o exame de mamografia gratuitamente, através do Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, programa da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) que tem por objetivo descobrir precocemente casos de câncer de mama.

Em Ibitiara, a unidade móvel fica entre os dias 22 e 30 de outubro, estacionada na Praça da Bandeira, em frente à prefeitura. Nesse município, a SESAB tem como meta atender a 1.169 mulheres de 50 a 69 anos. Já em Iraquara, o atendimento será do dia 24 de outubro até 5 de novembro e 1.398 mulheres devem realizar o exame. A unidade móvel ficará no estacionamento na Praça Rosalvo Félix, em frente à prefeitura. Para ser atendida, a mulher deve comparecer ao local, a partir das 7h, levando um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia na região de residência das pacientes. O Saúde sem Fronteiras é um programa que tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento.

