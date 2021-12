Saúde sem Fonteiras Rastreamento do Câncer de Mama chega a Paramirim, Guajeru e Botuporã

Mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos dos municípios de Paramirim, Guajeru e Botuporã, na região de Brumado, poderão realizar gratuitamentemamografia, exame que detecta precocemente o aparecimento do câncer de mama, pelo Programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama. Nos três municípios serão 2.835 mulheres aptas para a realização do exame. Para ser atendida, será preciso levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço.

Em Paramirim, o Programa Saúde Sem Fronteiras estará com a unidade móvel estacionada na Praça Santo Antônio (praça da igreja), no período de 8 a 19 de setembro. Já em Guajeru, a unidade móvel ficará estacionada na Praça Idalino Silva Araújo, nas proximidades da Câmara de Vereadores, entre os dias 10 e 14 de setembro. Em Botuporã, o atendimento começa no dia 10 e segue até o dia 13 de setembro. A unidade móvel ficará estacionada na Praça do Forró. O atendimento começa às 7 da manhã prossegue até as 18 h, em todas as localidades.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia.

