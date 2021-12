Saúde sem Fonteiras Rastreamento do Câncer de Mama chega a Aracatu, Jussiape e Caturama

O programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama chegou, nesta sexta-feira (31), aos municípios de Aracatu, Jussiape e Caturama. Nas três cidades serão atendidas 2.391 mulheres entre 50 a 69 anos, faixa de idade preconizada pelo Ministério da Saúde aptas para a realização de mamografia, que detecta precocemente o aparecimento do câncer de mama. Para ser atendida, a paciente deverá levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço.

Em Aracatu, o Programa Saúde Sem Fronteiras estará com a unidade móvel estacionada na Praça Vereador Alto Souza Aguiar, em frente ao Colégio Rural, até 8 de setembro. Para este município, a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) pactuou 1.006 atendimentos. Já em Jussiape, o equipamento ficará estacionada na Praça 9 de Julho e a meta é atender a 660 mulheres até 5 de setembro. Em Caturama, o atendimento será na Avenida Deputado Érico Brito, Praça do Mercado, até 5 de setembro, e a meta é de atender a 725 mulheres. O atendimento será sempre das 7h às 18h, em todas as localidades.

Desenvolvido pela SESAB, o Saúde sem Fronteiras é constituído de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. O seu diferencial é que o programa faz o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando a integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, os tratamentos cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico serão realizados em unidades de alta complexidade em Oncologia.

