São Miguel das Matas recebe Feira Cidadã com oferta de serviços de saúde

O município de São Miguel das Matas recebe, até sábado (15), a Feira Cidadã. Os moradores podem realizar consultas odontológicas e exames de raio x, ultrassonografia e eletrocardiograma. Promovido pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), a ação deverá atender a cerca de três mil pessoas. Para ser atendido, é preciso apresentar RG, cartão do SUS e comprovante de residência, além de solicitação médica para os exames.

O coordenador da feira, Edvaldo Gomes, fala sobre a feira. “Esta é uma ação diferenciada, com oferta de tratamento odontológico e exames de imagem, raio x, eletrocardiograma e ultrassonografia. Somente em 2019, já alcançamos 135 mil baianos".

O prefeito José Renato destacou os benefícios do evento no município. "É um grande número de pessoas atendidas em um curto espaço de tempo, sem precisar deslocá-las para outros municípios maiores. Isso representa, também, economia para a prefeitura e a redução na fila de espera para a realização de exames", avalia.

Nos dias 11 e 12 de julho, a Feira Cidadã estará em Jequié, de onde segue para Dias D'Ávila e São Gonçalo dos Campos.

