Santo Antônio de Jesus e Amargosa recebem o Mutirão de Cirurgias

O Mutirão de Cirurgias chegou nesta segunda-feira (16) a Santo Antônio de Jesus e fica no município até quinta (19). Já nos próximos dias 23 e 24 deste mês a ação estará em Amargosa. Entre os procedimentos oferecidos estão intervenções de hérnias umbilical, inguinal e epigástrica, além de retiradas de útero, vesícula e tireoide. A iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SESAB), inciada em 2016, tem reduzido a fila de espera por cirurgias eletivas na Bahia, conforme a assessoria de Comunicação do órgão.

Para acessar os serviços cirúrgicos o paciente precisa ter um diagnóstico prévio de um médico e ter os exames pré-operatórios de sangue (hemograma, ureia, creatinina, TP, TTPA e glicemia de jejum) em mãos, todos com validade de seis meses, como explica o coordenador em campo do mutirão, Deleon Francisco. Ele acrescenta que para as mulheres que farão a retirada total do útero, além desses exames, é preciso ter o preventivo com validade de um ano, além do exame Beta HCG para confirmar que não estão grávidas. É preciso apresentarem ainda RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. "Os exames podem ser realizados na rede de saúde pública ou privada", completa.

Já para quem precisa passar pela cirurgia de retirada da tireoide serão realizados, no dia da consulta, ultrassonografia da glândula, eletrocardiograma e raio-x. Para a retirada da vesícula é necessário estar em jejum para fazer a ultrassonografia do abdômen. Este ano, crianças de 4 a 13 anos passaram a ser atendidas pelo programa, tanto para as operações de hérnia, quanto de retirada das amídalas com adenoide e reconstrução do trânsito intestinal.

Em Santo Antônio de Jesus poderão ser atendidos pacientes de Aratuípe, Castro Alves, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, Itatim, Jaguaripe, Milagres, Muniz Ferreira, Nazaré, Nova Itarana, Presidente Tancredo Neves, Salinas da Margarida, Santa Terezinha, São Felipe, São Miguel das Matas e Varzedo. Em Amargosa, o mutirão contempla a população de Elísio Medrado, Mutuípe, laje, Ubaíra e Jiquiriçá será contemplada. Até o mês de outubro, o Mutirão de Cirurgias passará ainda pelas regiões de Itabuna, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Inhambupe, Ruy Barbosa, Irecê, Juazeiro, Candeias e Bom Jesus da Lapa.

O mutirão tem capacidade para agendar 200 consultas por dia. O atendimento começa às 7h. Em Santo Antônio de Jesus, as consultas serão realizadas no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. As cirurgias serão iniciadas no dia 19/7. Já em Amargosa, as consultas serão na Praça Lourival Monte. Para confirmar a cirurgia, basta consultar a lista única, disponível no site da SESAB , ou procurar a Secretaria Municipal de Saúde.

