Rui Costa entrega sistema de esgotamento sanitário em Itaberaba

O governador Rui Costa esteve em Itaberaba nesta sexta-feira, 9, para realizar entregas ao município. Dentre estas, a entrega da segunda etapa do novo sistema de esgotamento sanitário da cidade, no qual essa obra conta com investimento total de R$ 80 milhões e amplia a cobertura sanitária de 13% para 75%. O secretário de Infraestrutura Hídrica do Estado (Sihs), Leonardo Góes, acompanhou a entrega.

“Hoje entregamos juntas a primeira e segunda etapas do sistema de esgotamento sanitário aqui de Itaberaba, prontas pra que sejam feitas as ligações intradomiciliares, e garantir que o esgoto das casas das pessoas tenha o seu destino adequado”, afirmou Rui Costa.

O sistema é composto por mais de 144 mil metros de rede coletora, cinco estações elevatórias, uma estação de tratamento com mais de três mil ligações intradomiciliares, além de seis lagoas utilizadas no processo de tratamento dos resíduos.

Além disso, foi feita a entrega na área de infraestrutura rodoviária com a pavimentação da BA-046 no trecho que liga Itaberaba a Iaçu, com investimento total de R$ 120 milhões.. A intervenção faz parte do conjunto de obras de pavimentação das rodovias BA-046, BA-245 e BA-142.

“Aqui é o início de um grande investimento, pois esta rodovia vai até Itaetê, onde bifurca para Andaraí e Mucugê, chegando até Itanhaçu. E além de ser um investimento de impacto local, estes são eixos logísticos, que ajudam a diminuir o tráfego nas BRs”, disse o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti.

Outra obra entregue foi a urbanização do canteiro central na Avenida Lauro Farane Freitas, no qual foram investidos cerca de R$ 700 mil na obra executada pela Conder em parceria com a prefeitura. Rui Costa ainda participou da entrega da Creche Municipal Professora Cleonize Silva dos Anjos.

Visitas

O governador aproveitou a ocasião para visitar as obras de reforma do Hospital Regional de Itaberaba, que está 45% executada, acompanhado do secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

Também foi realizada a vistoria das obras de construção da Policlínica Regional - que irá atender 21 municípios da região de Seabra / Itaberaba e a obra está com execução de 53%. A entrega da Policlínica está prevista para o primeiro trimestre de 2021. A agenda foi finalizada com visita ao Colégio Estadual Centenário.

