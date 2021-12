Rui Costa apresenta o novo Hospital Prado Valadares em Jequié

O governador Rui Costa fez uma visita ao novo Hospital Prado Valadares (HGPV), em Jequié, na tarde deste domingo (20), surpreendendo a equipe responsável pelos ajustes finais para a inauguração da unidade de saúde. Tudo foi transmitido ao vivo pelo próprio governador em sua página pessoal no Facebook. O novo hospital, que teve sua capacidade de atendimento duplicada, será inaugurado nesta segunda-feira (21).

Na rede social, Rui Costa mostrou em detalhes cada setor do prédio anexo, explicou a importância dos novos equipamentos e interagiu com os internautas que acompanharam a visita guiada online, que durou 33 minutos. O secretário da saúde, Fábio Vilas-Boas, e a primeira-dama do Estado, Aline Peixoto, também participaram da transmissão na rede social. O novo HGPV, que já começa a funcionar na terça-feira (22), passa a ser o maior do interior do Estado, com a oferta de um total de 276 leitos. Já a área construída cresceu de 8 mil metros quadrados para mais de 14 mil metros quadrados. Assista aqui a transmissão feita pelo governador.

Hospital-escola

Além de prestar atendimento aos pacientes de Jequié e região, o HGPV serve de campo de estágio para alunos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Faculdade de Tecnologia e Ciência e quatro escolas técnicas e, ainda, de internato de Medicina.

