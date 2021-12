Ruas de Novo Horizonte serão asfaltadas

A assinatura de um contrato de convênio com a Conder garantirá o asfalto das ruas de Novo Horizonte, no centro-sul baiano. O prefeito do município Djalma dos Anjos participou do encontro realizado na União dos Municípios da Bahia (UPB), que reuniu cerca de 200 gestores municipais na segunda-feira, 27.

“Assinamos o convênio com o Estado – via Conder - para esta obra na última segunda-feira (27) na solenidade que participamos com o governador Rui Costa no auditório da UPB. Estou muito satisfeito com a atenção que estamos recebendo e pela parceria com o Estado, que já viabilizou outras obras como a do Estádio Municipal e a implantação de uma agroindústria na comunidade de Alto do Brejo, que beneficiará cerca de 250 famílias de pequenos agricultores familiares”, destaca o prefeito.

Em audiência com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), o prefeito solicitou, ainda, outras melhorias para o município, como mais pavimentações de ruas, a reforma de praças públicas, eletrificação das vias urbanas da cidade e a cobertura da feira livre do município.

adblock ativo