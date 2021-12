Rodovia recuperada é entregue à população de Nova Canaã

A restauração do trecho de 57 quilômetros da Rodovia BA-262, entre os municípios de Poções, Nova Canaã e Iguaí, foi inaugurada nesta quarta-feira (30), pelo governador Rui Costa. O investimento, que incluiu pavimentação, foi de R$ 27,6 milhões. “É uma obra que melhora a vida das pessoas e facilita a mobilidade. Assim, acaba por movimentar o comércio da região. Além disso, garantimos que, em uma situação de emergência médica, o transporte seja realizado de forma mais segura”, declarou Rui Costa.

Em Canaã, o governador realizou, ainda, a entrega simbólica dos Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água das localidades de Só se Vendo e Calumbi. Os dois somam um investimento de R$ 380 mil e beneficiam cerca de 400 habitantes. Também foram entregues 522 certificados de Cadastro Ambiental Rural, representando um investimento de R$ 40 mil para beneficiar os pequenos produtores de Nova Canaã. Já a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) recebeu autorização para celebrar convênio com a Associação de Pequenos Produtores do Endireitor, Bom Cabelo e Rio Claro, no âmbito do Bahia Produtiva, com recursos de R$ 296 mil.

O superintendente de Infraestrutura de Transporte da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), Saulo Pontes, destacou a construção de uma ciclovia de sete quilômetros, entre Iguaí e Nova Canaã, nas margens da rodovia, em um investimento de R$ 2,5 milhões. “Com este equipamento, estamos atendendo a um pedido da população. Iremos oferecer mais segurança e conforto aos ciclistas e moradores que precisam se deslocar na área. A nossa previsão é de que fique pronta nos próximos 30 dias. Ela não foi inaugurada hoje por conta do período de chuvas aqui na região”, explicou.

adblock ativo